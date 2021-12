Deborah Secco desiste do papel de Irmã Dulce

Deborah Secco não vai mais interpretar a beata Irmã Dulce no cinema. O motivo, segundo o jornal O Globo, seria a mudança no período das filmagens, que coincidiriam com outro compromisso da atriz. O filme, dirigido por César Rodrigues e produzido por Iafa Britz, começará a ser rodado em novembro, em Salvador, e não mais em setembro, como estava previsto.

Apesar da justificativa de ter deixado o papel ser por motivo profissional, há rumores de que a atriz teria desistido da personagem por conta da rejeição de parte do público. Quando saiu a notícia do convite da produtora à atriz, o Portal A TARDE fez uma enquete questionando aos leitores se eles achavam Débora Secco uma boa escolha para viver Irmã Dulce no cinema. Dos 379 internautas que votaram, 47% disseram que o perfil da atriz não combina com o de uma freira. Já 42% acreditam que a atriz tem talento e versatilidade e poderia sim fazer o papel. Os 12% restante disseram que ia depender da dedicação de Deborah a personagem.

O filme da cinebiografia da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres terá participação de atores baianos. O elenco, no entanto, ainda não foi divulgado. A produtora também não divulgou ainda o nome da atriz que substituirá Deborah Secco no papel.

