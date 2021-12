Deborah Secco desiste de viver a cantora Joelma no cinema

Deborah Secco não vai mais interpretar a cantora Joelma no filme Isto É Calypso. O motivo seria atrasos na execução do projeto, segundo o site Notícias da TV.

"Eu queria fazer, e a gente iria filmar no meio deste ano. Eu programei minha agenda para isso, mas o filme atrasou e eu não tenho como encaixá-lo dentro dos projetos com os quais me comprometi", diz Deborah à publicação.

O longa-metragem vai retratar a trajetória da banda do Belém do Pará, que tornou conhecido o estilo braga pop.

Agenda - Deborah está mesmo com a agenda lotada. A atriz está rodando o longa-metragem A Estrada e, a partir do mês de janeiro do ano que vem, segundo o site, estará envolvida em mais uma produção cinematográfica. Depois disso, a atriz deve se dedicar a televisão. Apesar de não adiantar do que se trata, ela já tem o período reservado para a Globo.

Em A Estrada, filmado em São Paulo, Deborah interpreta uma atriz fracassada, que fez sucesso na infância com um programa de TV chamado Clube do Ursinho, porém, na vida adulta não conseguiu emplacar o sucesso.

