Deborah Secco dará vida à irmã Dulce no cinema

A atriz Deborah Secco protagonizará um filme biográfico sobre a freira baiana Irmã Dulce. A confirmação da global para interpretar a Bem-Aventurada Irmã dos Pobres foi dada pela assessoria da atriz nesta terça-feira, 23.

Segundo informações das Obras Sociais Irmã Dulce, instituição baiana que detém os direitos de imagem da freira, na próxima semana virá uma equipe de produção do filme, além de Deborah, para conversarem com a direção da entidade sobre a construção da cinebiografia.

Esta não é a primeira vez que a atriz fará um filme biográfico. Ela já interpretou no cinema Raquel Pacheco, mais conhecida pelo pseudônimo de Bruna Surfistinha, que ficou conhecida por meio de um blog onde comentava sua rotina como garota de programa.

Equipe - A produção do filme ficará a cargo de Iafa Britz, que também produziu Minha mãe é uma peça (atualmente nas salas de cinema), Nosso lar e a duologia Se eu fosse você. Já a direção do filme ficará com César Rodrigues, que carrega no currículo os títulos Uma professora muito maluquinha e High School Musical: O desafio.

As gravações da cinebiografia da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres estão previstas para começarem em setembro, com locação principal no Forte do Barbalho, em Salvador. O filme terá participação de atores baianos. O elenco, no entanto, ainda não foi divulgado.

Beata - O filme sobre a vida de Irmã Dulce (1914-1992), também conhecida como o "anjo bom da Bahia", contará a história da religiosa que ganhou notoriedade pelas obras de caridade que realizou ao longo de sua vida e pela assistência aos pobres na capital baiana.

Beatificada há dois anos, a freira baiana depende apenas que mais um milagre seja confirmado e aceito pelo Vaticano para iniciar o processo de canonização.

