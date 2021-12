O filme de "Deadpool" ganhou o seu primeiro trailer oficial. As imagens foram divulgadas pela Fox Filmes do Brasil nesta terla-feira, 4, em seu canal no YouTube.

O mercenário Deadpool, interpretado pelo ator Ryan Reynolds, chegou a aparecer no final do trailer estendido do longa "Quarteto Fantástico", apresentado na segunda-feira, 3, convidando os fãs da Marvel para assistir o trailer oficial do seu filme nas salas de cinema. O ação de marketing deixou muita gente curiosa.

Além de Reynolds, o filme também conta com a brasileira Morena Baccarin (Copycat), Briana Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead), Ed Skrein (Ajax), Gina Carano (Angel Dust) e T.J. Miller (Weasel).



"Deadpool" tem estreia prevista no Brasil para 12 de fevereiro de 2016.

Assista ao trailer:

Da Redação Deadpool ganha primeiro trailer; assista

