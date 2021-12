Deadpool aparece em trailer de "Quarteto Fantástico"

O Twitter oficial do filme "Quarteto Fantástico" (Fantastic Four) divulgou na noite deste segunda-feira, 3, um trailer estendido do longa que chega aos cinemas nesta sexta-feira, 7, nos Estados Unidos.

Apesar das cenas empolgantes do longa, a surpresa aparece no final do vídeo, quando Deadpool (interpretado pelo ator Ryan Reynolds) é visto sentando em uma cadeira e dando uma mensagem aos fãs da Marvel.

Deadpool avisa que quem for ao cinema assistir a estreia de "Quarteto Fantástico" poderá assistir ao trailer do seu filme.

Proveniente do mesmo universo dos X-Men, Wade Wilson ou Deadpool é uma espécie de anti-herói da Marvel, que possui o mesmo fator de cura que Wolverine. Ele também é conhecido por ser um mercenário e dono de humor sarcástico.

"Deadpool", que ainda traz a brasileira Morena Baccarin no elenco, tem estreia prevista no Brasil para 12 de fevereiro de 2016.

@SenorTigreChino Congrats! You unlocked a brand new #FantasticFour sneak preview, in theaters this Friday! https://t.co/0MulXjvD5E — Fantastic Four (@FantasticFour) 4 agosto 2015

adblock ativo