Darth Vader ganha maquiagem dourada no Japão

Darth Vader, o vilão mascarado do universo de "Guerra nas Estrelas", ganhou uma nova maquiagem.

A joalheira japonesa Ginza Tanaka apresentou uma máscara de ouro do Darth Vader nesta quarta-feira, meses antes do lançamento do próximo filme de uma das franquias mais populares de todos os tempos. "Guerra nas Estrelas: O Despertar da Força" chega aos cinemas em dezembro.

Enquanto a máscara banhada a ouro não está à venda, moedas comemorativas de ouro com imagens de Darth Vader e Stormtroopers (a tropa de elite do Império Galático) estarão disponíveis a partir de 4 de maio.

"Nos últimos seis filmes, embora Vader tenha sido um vilão, ele foi um personagem extremamente popular", disse a gerente de relações públicas da Tanaka, Ayako Inoue.

As moedas pesam entre 5 e 30 gramas e a menor moeda com a imagem de Darth Vader custa 540 dólares. Um conjunto de 11 moedas de designs e tamanhos diferentes custa cerca de 8 mil dólares.

A máscara será exposta até 6 de maio e depois entregue para a companhia Walt Disney, que comprou a franquia "Guerra nas Estrelas" de George Lucas em 2012.

