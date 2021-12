Daniel de Oliveira vive escritor que busca autoconhecimento

O diretor e roteirista Jorge Durán é chileno radicado no Brasil desde os anos 1970. Ficou conhecido como roteirista de filmes notáveis de Hector Babenco, como Lúcio Flávio - O Passageiro da Agonia (1977), Pixote - A Lei do Mais Fraco (1981) e O Beijo da Mulher Aranha (1984), até que dirigiu A Cor do Seu Destino, em 1986, mas ainda hoje se mantém como cineasta bissexto com quatro longas realizados.

Um traço dramático, com preocupações políticas e sociais, perpassa a carreira do diretor, que se move muito bem em meio ao thriller, como demonstram também alguns de seus trabalhos de roteirista e este novo, Romance Policial.

Misto de road movie e conto criminal, que se passa no Deserto do Atacama, no Chile, o filme transita razoavelmente bem entre as linhas que podem definir e alongar o drama convencional, ao centrar-se na história do funcionário público carioca Antônio, interpretado por Daniel de Oliveira, que chega à cidade de San Pedro de Atacama, na fronteira com a Bolívia.

Com pretensões a escritor, Antônio busca inspiração, e o deserto é o lugar perfeito para aplacar sua crise existencial. Mas logo ele se situa no centro de um acontecimento insólito, ao mesmo tempo em que terá mais indícios para concretizar a realização do sonho de ser escritor, ao presenciar um crime. O personagem será então ao mesmo tempo o condutor e o centro da história que escreve.

Triângulo

Uma mulher misteriosa, Florencia (Daniela Ramirez), e o policial Martinez (Álvaro Rudolphy), que passa a investigar o crime, são dois vértices que compõem com Antônio um triângulo amoroso emoldurado pela paisagem imponente e vazia do deserto.

A presença de uma índia, que todos chamam de Velha, interpretada por Roxana Campos, jogando em dois polos contrários em torno das suspeitas contra o escritor, o encerra ainda mais em um isolamento exacerbado pelo calor da paisagem.

As fronteiras entre o real e o imaginário a partir de então vão dar o tom nessa fábula sobre o autoconhecimento, que na verdade é o caminho de todo romance de estrada, a exemplo de On The Road, de Jack Kerouac, com o qual o filme guarda alguma semelhança, sobretudo por passar aquele sentimento de aventura e descoberta.

Realizado em 2012, o filme foi premiado no CinePE nas categorias ator e atriz coadjuvantes (Alvaro Rudolphy e Roxana Campos) e fotografia, de Luís Abramo, um dos destaques ao lado da narrativa em off com a qual compõe um painel descritivo dominante que de um certo modo o enfraquece. Mas nada que afaste o interesse por Romance Policial: como toda narrativa pé na estrada, o filme quer mesmo definir o ritmo de uma jornada interior.

