Daniel Craig rejeita oferta de R$ 272 milhões para interpretar James Bond

O ator britânico Daniel Craig teria recusado uma oferta de 68 milhões de euros (R$ 272 milhões, aproximadamente) para interpretar James Bond em mais dois filmes da franquia 007.

O ator, de 48 anos, interpretou o personagem em quatro filmes e avalia que o período na pele de Bond já está concluído.

"Daniel já concluiu tudo - pura e simplesmente - ele disse isso à cúpula da MGM depois de 007 Contra Spectre. Eles jogaram enormes quantias de dinheiro sobre ele, mas simplesmente não era o que ele queria", disse uma fonte ao jornal Daily Mail.

O alto valor oferecido ao ator é composto por ações de lucro, sanções de produtos e um papel como coprodutor do estúdio MGM.

"Ele disse às pessoas após as gravações que esta seria sua última incursão, mas a empresa de filme ainda sentiu que ele poderia voltar depois de Spectre se ele recebesse a oferta de um contrato de dinheiro", acrescentou a fonte.

O futuro do ator de Hollywood como James Bond tem sido objeto de muita especulação nos últimos meses.

Na semana passada, o ator britânico Tom Hiddleston foi visto em uma reunião com o diretor de James Bond, Sam Mendes, e a produtora Barbara Broccoli, em Londres - alimentando rumores de que ele poderia ser o próximo 007.

No entanto, Tom Hiddleston descartou os rumores de que ele teria recebido a oferta para o papel. "A coisa é, a posição não está vaga até onde eu sei. Ninguém falou comigo sobre isso. Acho que os rumores vieram à tona porque no Night Manager eu interpreto um espião e as pessoas fizeram a conexão", disse em recente entrevista.

Em 2015, Daniel Craig disse que "preferia cortar seus pulsos" do que retratar o espião mais uma vez, mas mais tarde admitiu que ele faria outro filme de James Bond "pelo dinheiro".

