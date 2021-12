Daniel Craig finalmente é James Bond na nova aventura de 007

Precisou de dois filmes para, finalmente, Daniel Craig se tornar 007. Após interpretar o personagem parecendo mais um troglodita, que chega a falar de boca cheia, em Cassino Royale (2006) e um homem frio capaz de jogar o corpo do amigo no lixo em Quantum of Solace (2008), Craig resgata o glamour e a ironia do espião em 007 - Operação Skyfall, que chega hoje aos cinemas de todo o mundo. Não é à toa que apenas nesta aventura ele se apresenta da forma clássica dizendo "Bond, James Bond".

Lançado em meio às celebrações pelos 50 anos de estreia do primeiro filme de James Bond, 007 Contra o Satânico Dr. No, a 23ª aventura do agente é um competente filme de ação que apresenta novos rumos à série e traz referências ao passado - para delírio dos fãs.

Na trama, M (Judi Dench) tem a autoridade questionada após o MI6, o Serviço Secreto Britânico, falhar em uma missão - na qual Bond é considerado morto -, deixando os nomes dos espiões expostos nas mãos do ex-agente Silva (Javier Bardem), que só quer vingança.

Ele acredita que M o abandonou em uma missão anterior, deixando-o sofrer torturas dos inimigos. Enquanto isso, 007 vive em uma ilha paradisíaca, aproveitando a "morte" bebendo e, claro, acompanhado de uma bela mulher.

Quando o prédio do MI6 é alvo de um ataque terrorista, Bond decide então que é hora de voltar para Londres e ajudar M, que ainda é pressionada pelo burocrata Malory (Ralph Fiennes).

007 - Operação Skyfall consegue entregar ao público o equilíbrio perfeito entre ação e drama. Sam Mendes, diretor conhecido por longas mais introspectivos como Beleza Americana (1999) e Foi Apenas um Sonho (2009), mostrou competência ao comandar um longa de ação, mesmo já tendo no currículo o movimentado Estrada para Perdição (2002).

As cenas pré-créditos da perseguição de motos nas estreitas ruas - e telhados - de Istambul, culminando com uma briga em cima de um trem turco, é excitante e já mostra o que o espectador terá pela frente. A abertura, com a música Skyfall, de Adele, é uma das mais bonitas da série.

O roteirista John Logan (A Invenção de Hugo Cabret) deu um novo frescor a série ao se juntar a dupla Neal Purvis e Robert Wade, que escreveu os quatro últimos longas do espião. Os diálogos e situações irônicas estão de volta.

O trio, em uma atitude ousada, transformou M na verdadeira Bond Girl do filme. A atração sexual vivida pelo agente e seu par feminino nos 22 filmes anteriores deu lugar a uma relação materna - mas, como ele não é de ferro, mantém a "pegada" com a belíssima Sévérine (Bérénice Marlohe).

Estrelas - Além de ter Daniel Craig em forma na pele do agente secreto e Judi Dench mantendo a classe como M, as grandes adições do 23º filme de 007 foram as participações de Ralph Fiennes e Javier Bardem, ambos já premiados com Oscars. O primeiro tem um papel discreto, mas se destaca quando aparece, inclusive em uma cena de ação. Já Bardem criou um inimigo assustador e afetado, como os grandes vilões da série.

Os encontros de Silva com James Bond são sempre cercados de tensão e ironia. Não será surpresa se Bardem for lembrado na próxima edição do Oscar como ator coadjuvante.

Origens - James Bond volta às origens em Operação Skyfall. Não só em suas atitudes, que resgatam o auge da série, com Sean Connery, como na vida particular. Skyfall é o nome do rancho escocês em que 007 cresceu e, em determinado momento do filme, é para lá que ele precisa ir para garantir a sobrevivência. O local onde está o túmulo dos pais dele é mostrado e lá, Sam Mendes, corajosamente, mostra James Bond chorando pela primeira vez na série.

Os fãs de 007, que sentiam falta de personagens clássicos como Q, já podem comemorar o retorno do criador das invenções eletrônicas. Mas o filme foge de ideias mirabolantes, como carros invisíveis e canetas explosivas - alvo de piada por parte dos personagens.

O Aston Martin clássico, dirigido por Sean Connery em 007 Contra Goldfinger, também reaparece para lembrar aos mais incautos que ali está um verdadeiro exemplar de um Bond Movie. Com metralhadoras no para-choque e um assento ejetor para o passageiro indesejável, o veículo fabricado em 1965 continua imponente.

A cena em um restaurante de Xangai, com a participação "especial" de um dragão de Komodo, remete às aventuras do agente na Era Roger Moore. O quartel-general de Silva em uma ilha abandonada relembra os locais insólitos para uma base como um vulcão, em Com 007 Só Se Vive Duas Vezes e o fundo do mar no longa de estreia.

O final é um deleite e deixa indicado os novos rumos da série. O próximo filme já está sendo pensado e deve estrear em 2014. Além de Daniel Craig, mais três atores que participaram de Skyfall estão garantidos. Porém, revelar os nomes entregaria as surpresas finais.

* O jornalista viajou a São Paulo a convite da Sony

