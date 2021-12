Curtas baianos têm exibição gratuita em centros culturais

Os curta-metragens baianos "Navegantes" e "Caçadores de Saci", de Sofia Federico, "Roupas no Varal" e "Devolução 24h", de Maurício Lídio, serão exibidos em diferentes espaços culturais de Salvador e Lauro de Freitas no mês de novembro. A ação faz parte da Caravana Circuito Popular de Cinema de Vídeo, da Secretaria de Cultura do Estado.

As sessões têm entrada gratuita e acontecem no Centro Cultural Plataforma, Espaço Cultural Alagados, Cine Teatro Lauro de Freitas e Cine Teatro Solar Boa Vista (confira abaixo a programação completa).

Em "Navegantes" (2015), Ari, zelador da Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem, é um fiel devoto do Nosso Senhor Bom Jesus dos Navegantes. Todos os anos ele conduz a imagem na Galeota Gratidão do Povo, uma tradição iniciada pelo seu bisavô. Neste ano, em especial, Ari está triste: deveria passar seu posto de condutor da galeota para o filho Tadeu mas, como o rapaz é deficiente físico, sua participação não é autorizada.



Já o filme "Os Caçadores de Saci" (2005) faz referência ao folclore brasileiro através da chácara da pacata família de Onofre, que vem sendo assombrada pelo saci: a pipoca não arrebenta, o ovo não choca, o leite sempre azeda, o feijão vive queimando na panela, entre outros estranhos acontecimentos.



O documentário "Devolução 24h" (2010), de Maurício Lídio e Leonardo Parente, coleta depoimentos de donos de algumas locadoras de vídeo remanescentes na atualidade e leva o espectador a conhecer histórias e fatos que levaram esses espaços que marcaram época praticamente à extinção.



A trama "Roupas no Varal" (2010), adaptação do conto de Luiz Ruffato, narra a história de Lalado, um rapaz sonhador e ingênuo, que sonha em ter um bom emprego, um carro e em encontrar a mulher dos seus sonhos, Diolinda, paixão de infância que ele não sabe, mas está prestes a reencontrar.

