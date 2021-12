Curta seleciona atores e atrizes

O filme curta-metragem Sorte ou Revés está com inscrições abertas para núcleo de atores e atrizes. Interessados devem se apresentar na Associação Patracum (Candeal), na segunda-feira, dia 16, a partir das 9 horas. Os testes serão realizados até às 17 horas.

O candidato deve chegar ao teste conhecendo os personagens (indicados abaixo) e escolher o mais próximo do seu perfil. De acordo com a roteirista, os atores serão livres em suas interpretações e a identificação com o personagem será analisada.

O curta faz parte do projeto Curta Colaborativo, que também produz oficinas gratuitas de técnicas cinematográficas e é resultado da colaboração dos alunos de destaque e do trabalho da roteirista e diretora Sophia Mídian.

Confira o perfil dos personagens:

Jocélio: 30 a 40 anos, nem alto, nem baixo. Magro, moreno, cabelo cortado baixo, nem liso, nem crespo. Veste-se de forma alinhada, cuidadoso com sua aparência, ar de sonhador, um pouco aéreo. Boa gente.

Tiana: 28 a 37 anos, branca, magra, um pouco baixa, cabelo amarrado, grudado na cabeça. Veste-se de forma discreta, usa bolsa de camelô, sapato barato. Tem o olhar severo, de quem teve que ganhar a vida muito cedo e sabe muito bem o valor de cada centavo que ganha como empregada doméstica.

Dono do bar: 45 a 60 anos. Mulato, baixo, pequena calvície e cabelos grisalhos. Acima do peso. Ar benevolente, olhar de quem sabe muito da vida. Conhecedor da personalidade humana, calmo e, ao mesmo tempo, ponderado.

Bêbado: Homem entre 40 e 50 anos. Negro, traços largos. Traz em seu olhar uma certa desconfiança e nervosismo, que denunciam sua baixa auto-estima e covardia. Sua aparência se distingue entre antes e depois do abandono de sua noiva.

Irmã do bêbado: Negra, magra, recatada. Entre 30 e 35 anos. Usa saias compridas, óculos e cabelos esticados, amarrados em coque. Olhar retraído e submisso. É uma crente fervorosa que cuida com dedicação do irmão.

Artista: Loiro dos olhos claros, corpulento, entre 33 e 40 anos. Olhar sedutor. Leva vida desregrada, nada pode impedi-lo em seu livre-arbítrio. Conquistador inveterado, é obstinado quando deseja uma mulher, mesmo consciente de que logo ficará entediado de sua presa.

Noiva: Mulata de formas generosas com idade variando de 20 a 25 anos. Toda a sedução da carne contrapõe-se ao ser ar ingênuo e alegre. Impulsiva, faz tudo por amor e não teme as agruras de uma paixão desmedida.

Cozinheira: Negra, entre 28 e 33 anos, acima do peso, cabelo trançado, roupas curtas que revelam sua pele brilhante, seja pelo viço, seja pelo suor dos dias quentes. Jeito despachado. Falastrona e desafiadora.

Estudante: Menina bonita, entre 18 e 23 anos, corpo esbelto, ar de inteligência e doçura. Seduz sem saber.

Motoqueiro: Jovem descolado, entre 22 e 28 anos. Negro, bonito, gostoso, trabalhador. Tem sonho de ser musico, foi aluno de percussão no projeto Pracatum. Ar de namorador e de quem sabe o que quer.

Alessandra: Arquiteta por formação, dedica-se ao designer nas horas vagas, entre uma viagem e outra para a Europa. Morena de cabelos lisos, 30 anos, carrega um ar blasé em seu semblante. Veste-se com requinte, mas, o aparelho nos dentes revela que nem sempre foi rica.

Maria Helena: Amiga de Alessandra, mais interessada em moda do que em qualquer outra coisa. Frívola e superficial, não entende as marchas sociais que acontecem no Brasil.

