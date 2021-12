Curta-metragem Kbela estreia em Salvador nesta sexta

O curta-metragem Kbela, da cineasta Yasmin Thayná, 22 anos, estreia nesta sexta-feira, 8, no Cine Teatro Solar Boa Vista (Engenho Velho de Brotas), às 19h30, em Salvador. O curta traz um olhar sobre a experiência do racismo vivido cotidianamente por mulheres negras e mostra a descoberta de uma força ancestral que emerge de seus cabelos crespos transcendendo o embranquecimento.

"A gente queria muito vir para Salvador desde que estreamos no Rio. Primeiro porque Salvador era a cidade que mais pedia KBELA em nossa página, junto com São Paulo. Segundo porque é isso: o lugar com maior número de pessoas negras do país", afirmou Yasmin Thayná. O curta foi realizado de forma colaborativa por mulheres negras sobre mulheres negras. Mas Yasmim ressaltou que o filme é "para todos".

Os ingressos da exibição custam R$ 4 (inteira). Após a exibição do filme, haverá uma conversa com Yasmin.

