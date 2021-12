Curta-metragem baiano vence festival internacional online

O curta-metragem Braseiro, com direção de Thiago Gomes, foi o vencedor na categoria melhor roteiro no World Auteur Short Films Festival 2013. O WASFF integra a plataforma Miniboxoffice, baseada na Índia, dedicada a festivais online de cinema independente.

A conquista tem ainda mais importância quando se considera que dos 39 filmes selecionados, foram premiados 12, de oito nacionalidades e a produção baiana é a única representante da América Latina.

Thiago Gomes, 29, que dirigiu o curta O Caso de Ester (2012), também assina o roteiro, adaptado da peça homônima de Marcos Barbosa, escrita em 2000 e encenada em 2004 por Felipe Assis.

O filme foi um dos selecionados no edital de Apoio a Produção de Curta-metragens do Irdeb/Governo da Bahia em 2009 e, para o diretor, o empenho da equipe foi fundamental, já que o prêmio representa um "reconhecimento internacional do padrão do filme".

A produtora Susan Kalik também comemora o prêmio, pois o festival online tem repercussão internacional, mas pontua: "A gente precisa de editais e mesmo com eles, ainda fica muita gente de fora. Precisamos de mais verbas para produção e incentivos para a distribuição".



Negociação - Filmado na cidade de Milagres — locação de Os Fuzis (1964), de Ruy Guerra, e de O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969), de Glauber Rocha — Braseiro narra a negociação pela vida de um jovem de uma família que foi pego roubando na propriedade vizinha.

A história é contada pela perspectiva do filho mais novo, que percebe que os interesses dos familiares vão além do direito à vida. Para Gomes, trata-se de um rito de passagem e "metáfora da perda da inocência".

Ao aproximar sua interpretação da produção do audiovisual baiano, o cineasta considera que embora haja uma crescente produção de curtas na Bahia, "muitas vezes sem recursos", eles estão limitados a festivais e não têm vida comercial.

"Ainda não conseguimos negociar, comercializar e distribuir nossos curtas. A gente precisa abraçar o mercado de fora", defende.

O público baiano vai ter que esperar até novembro para poder assistir ao filme, já que Braseiro está inscrito em outros 21 festivais e alguns exigem ineditismo no país de origem.

"Somos uma geração com fome de fazer, agora é preciso aprender a viver e sobreviver do que faz, não pode morrer na praia", diz Gomes, que foi assistente de direção do programa Espelho, de Lázaro Ramos, e contou com a produtora do ator e de Tânia Rocha (LATA Filmes) na produção de finalização.

