Curta-metragem baiano "Sorte ou Revés tem pré-estreia quinta

Nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, no Guetho Square (Candeal), acontece a pré-estreia do filme "Sorte ou Revés", dirigido pela cineasta baiana Sophia Mídian. O evento terá como público convidados, equipe e comunidade do bairro do Candeal.

O curta-metragem foi produzido a partir do projeto Curta Colaborativo, que realizou uma série de oficinas técnicas em cinema, das quais parte dos alunos foram selecionados para integrar a equipe do filme.

Premiado pelo Edital Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), o projeto foi coordenado por Sophia e produzido por Daniele Borges, numa parceria com a Associação Pracatum, e já tem sua segunda edição garantida.

