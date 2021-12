Curta baseado em histórias do sertão e agreste baiano estreia no YouTube

O curta-metragem 'Agreste', baseado em histórias do sertão e agreste baiano, tem estreia marcada para este sábado, 21, nas plataformas digitais YouTube e Vimeo. Escrito e dirigido por Dan Victor e também dirigido por Vinícios Rios, o filme fictício conta a história de uma jovem que se sente ameaçada pelo seu parceiro, até o dia em que decide enfrentar seus próprios medos.

De acordo com informações do site Calila Notícias, o objetivo central da obra é discutir questões frequentes em relacionamentos afetivos, como abuso e machismo. O diretor do curta afirmou que essas histórias são frequentes em municípios do interior da Bahia.

Os diretores buscam fazer com que o lançamento do curta-metragem seja um chamariz para tentar captar recursos para a produção de um longa-metragem, continuando a história e trazendo um enredo mais completo.

