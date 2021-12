Curta baiano participa de mostra de cinema internacional

O curta-metragem baiano "Jessy", dirigido por Paula Lice, Rodrigo Luna e Ronei Jorge, está entre as 25 produções escolhidas para serem exibidas na 9ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Hemisfério Sul, que acontecerá entre os dias 3 de novembro e 14 de dezembro nas 27 capitais do país.

"Jessy" nasceu a partir do making of do longa-metragem "Jéssica Cristopherry", de 2013, dos mesmos diretores, e narra a realização do sonho de uma mulher, Paula Lice, em se tornar transformista. A partir da desconstrução de identidades biológicas e de gênero, o documentário questiona os papéis sociais e sexuais preestabelecidos.

"Paula sempre teve muita admiração por esse universo, e quis experimentar, então a gente quis mostrar esse processo de transformação. O filme é uma homenagem aos transformistas de Salvador, que têm um trabalho fenomenal e devem ser tratados como os artistas que eles são", disse o diretor Rodrigo Luna.

O filme já venceu prêmios como o de melhor curta, eleito pelo voto popular, do Festival Rio 2013; Melhor curta, eleito pelo júri especializado, do Cine Ceará 2013 - Festival Íbero-americano de Cinema (23ª edição); e o de melhor curta, eleito pelo júri jovem, da Mostra Competitiva do CachoeiraDoc, em 2013.

Os indicados para a mostra competitiva - há também as mostras "Lúcia Murat", "Memória e Verdade" e "Inventar com a Diferença" - foram divulgados na última sexta-feira, 15, pela pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH).

Foram 239 produções inscritas nesta edição, com 16 brasileiras selecionadas. Além destas, também foram selecionados filmes de países sulamericanos e africanos, finalizados a partir de 2002 e relacionados ao tema "direitos humanos".

Além de "Jessy", os filmes "Praia do Futuro", estrelado pelo ator baiano Wagner Moura, "O Mercado de Notícias", de Jorge Furtado, e "Hoje Eu Quero Voltar Sozinho", de Daniel Ribeiro, também competem na mostra.

A 9ª edição também premiará em dinheiro, com o "Prêmio Aquisição", da TV Brasil, que oferecerá R$ 30 mil para o melhor longa, R$ 14 mil para o melhor média, e R$ 8 mil para o melhor curta-metragem.

As datas da realização da Mostra Cinema e Direitos Humanos nas cidades ainda não foram divulgadas, mas a lista completa da categoria pode ser conferida no site do evento.

Assista ao trailer de "Jessy":

