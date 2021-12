Curta baiano é selecionado para festival português

O curta-metragem baiano Desterro, dirigido por Cláudio Marques e Marília Hughes, foi selecionado para a décima edição do IndieLisboa - Festival Internacional de Cinema Independente. O evento acontece entre os dias 18 e 28 de abril, na capital portuguesa. Será a primeira apresentação fora do país do filme, que já foi exibido em 12 festivais pelo Brasil.

Desterro se desenrola a partir das memórias de dona Pequenita e Tereza Fróes Batalha sobre uma das mais impactantes intervenções do Estado brasileiro, a construção da usina hidrelétrica de Sobradinho, no interior da Bahia. Dona Pequenita é a única das 73 mil pessoas transferidas por conta da construção a voltar à região. O filme é o sexto curta dirigido conjuntamente por Cláudio e Marília, cineastas que acumulam 38 premiações e 148 participações em mostras e festivais.

Na sua décima edição, o IndieLisboa apresenta longas e curtas-metragens, reunindo obras de ficção, filmes de animação, experimentais e documentários. O objetivo central é a promoção e divulgação de produções e diretores portugueses e estrangeiros. Em paralelo com as sessões, o festival realiza palestras, bate-papos e outros eventos, de forma a garantir o envolvimento de públicos diversos com o cinema.

