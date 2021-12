Curioso filme uruguaio sai vencedor do 26º Cine Ceará

A seleção de filmes da mostra competitiva do Cine Ceará deste ano esteve composta, em sua maioria, de obras de cineastas desconhecidos. Uma das grandes surpresas veio do Uruguai, no filme Clever, dirigido pela dupla Federico Borgia e Guilhermo Madeiro.

O filme é uma pequena jóia de humor sutil e nada exagerado que acompanha a saga de um homem divorciado, apaixonado por carros de corrida, que viaja ao interior do país a fim de encontrar um misterioso sujeito que faz pinturas radicais em automóveis.

O longa coloca o espectador em um universo de personagens excêntricos, como o fisiculturista fortão e sua mãe dominadora, além dos estranhos moradores locais em um bar que estão o tempo todo chupando um picolé feito de vinho. O filme também conquistou o prêmio de melhor trilha sonora.

A cinematografia do Uruguai é bastante jovem, e o país realiza, em média, dez filmes por ano, em sua maioria documentários. Mas geralmente alguns desses filmes acabam por chamar atenção por sua vitalidade e cuidado estético, caso do divertido Clever.

Outros premiados

O prêmio de melhor direção foi para Marcos Guttmann, pelo filme Maresia, que rendeu também o prêmio de melhor ator para Julio Andrade. Ele interpreta dois papeis: no passado, vive um pintor atormentado e, nos dias atuais, um perito de arte obcecado por esse artista mítico.

O documentário Menino 23 - Infâncias Perdidas no Brasil, dirigido por Belisario Franca, surpreendeu por ser reconhecido como melhor roteiro. O filme revela um fato dramático da História brasileira: o tráfico de crianças negras, nos anos 1930, para fins de trabalho escravo em uma fazenda no interior de São Paulo. Além disso, os donos eram cultores do nazismo e da soberania ariana. O filme parte da pesquisa de doutorado do historiador Sidney Aguilar.

Já a produção cearense Clarice, ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, um dos filmes mais potentes da seleção, rendeu um prêmio de melhor atriz para o sensacional desempenho de Sabrina Greve. Trata-se de uma atuação de entrega fortíssima em um filme sobre o acerto de contas de uma mulher com todo o passado machista e patriarcal de sua família.

O filme merecia mais prêmios, como os de melhor direção, pela marca que o cineasta Petrus Cariry consege imprimir na obra, marcada por um clima de tensão constante, e também de melhor som, um dos aspectos mais fortes do longa. Esse prêmio acabou indo para a produção mexicana Epitáfio, de José Miguel Enriquez e Pablo Fernandez.

O drama familiar espanhol Avó foi agraciado nas categorias de Melhor Fotografia e Melhor Direção de Arte. E ainda foi escolhido o melhor filme pelo júri da Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine).

O curta-metragem vencedor foi a produção gaúcha O Teto Sobre Nós, de Bruno Carboni. O filme mescla documentário e ficção para revelar o dia a dia de uma ocupação de sem tetos num prédio abandonado. Dentre os curtas locais na competição (eram quatro no total), o belo ensaio pessoal de despedida A Festa e os Cães, de Leonardo Mouramateus, foi escolhido como melhor produção cearense. O prêmio da Abraccine foi para o pernambucano Fotograma, de Luís Henrique Leal e Caio Zatti.

