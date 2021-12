O crítico de cinema e professor de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), André Setaro, morto no dia 10 de julho deste ano, será homenageado na sala Walter da Silveira, nos Barris, em Salvador.

No próximo dia 12 de outubro, data em que ele completaria 64 anos, serão exibidos dois documentários em memória ao professor: o curta intitulado "André Setaro nu Espanha", de Caó Cruz Alves, que faz referência ao tradicional bar espanhol da Rua General Labatut, nos Barris, o preferido do professor; e "Setaro 64", coletânea que reúne diversos momentos da vida do crítico.

As duas sessões terão entrada franca e começarão a partir das 16 horas.

A homenagem é promovida pelo grupo "Bebendo Setaro", formado por amigos e ex-alunos.

Confira abaixo o teaser de "Setaro 64":

Da Redação Crítico André Setaro é homenageado na Walter da Silveira

