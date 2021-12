Crítica: Sob o Mesmo Céu mistura comédia e drama militar

O fracasso não para de rondar Sob o Mesmo Céu, o novo filme de Cameron Crowe (Jerry Maguire e Quase Famosos). Vai além das ações que envolvem o militar Brian Gilcrest. Interpretado por Bradley Cooper, ele retorna ao Havaí para supervisionar o lançamento de um satélite, depois de uma operação desastrada que o afastou de suas atividades na força aérea americana.



Previsto para o final do ano passado, o lançamento foi adiado porque o resultado não agradou à então vice-presidente da Sony, Amy Pascal, que financiou em parte o filme. A utilização da palavra aloha, uma espécie de saudação sagrada entre os havaianos, que serviu como título original, levantou polêmica entre os locais.



Das acusações de que à população do Havaí não foi dada a atenção devida à estreia decepcionante no último final de semana de maio, nos Estados Unidos, foi um pulo. Sob o Mesmo Céu ficou na sexta posição, com arrecadação pouco animadora de US$ 9,6 milhões de bilheteria, e desde então acumula críticas negativas.



Mas nada disso seria tão importante se o filme realmente valesse a pena. Cameron Crowe revela insegurança desde o início, ao apresentar a trama com situações e diálogos evasivos. Passam os primeiros 15 minutos e a narrativa não avança. Parece que todos ali, a despeito de um time bem regular de atores, estão cumprindo agenda.



A ação começa com a chegada de Gilcrest por empenho do bilionário Carson Welch (Bil Murray), que quer sua participação no projeto militar. Espera-se dele habilidade na relação com os nativos. Disso Gilcrest não pode jamais esquecer, diante do general Dixon (Alec Baldwin) e o coronel Fingers (Danny McBride). Entre uma negociação e outra, resta tempo para o amor.



Sob o Mesmo Céu mistura drama pessoal e militar aos costumes havaianos no traço de uma comédia romântica. O filme está calçado na relação de Gilcrest com sua nova acompanhante, a tenente Alisson Ng (Emma Stone), que o supervisiona, e com a ex-namorada Tracy (Rachel McAdams), agora casada com John Woodside, um ótimo John Krasinski em silêncio sintomático.



Há boas músicas na trilha pinçada por Crowe, ex-repórter e redator da Rolling Stone. Mas canções não seguram um filme.

