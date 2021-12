Crítica: Sem novidades, Terremoto vale pelos efeitos

Filmes catástrofe já saíram de moda no cinema há algum tempo. Com tantos problemas acontecendo em diversas partes do mundo, o que assustava nas telas há 50 anos já não causa espanto diante de tragédias reais - possíveis de se assistir praticamente em tempo real.

Pior ainda quando a história é frouxa, como é o caso de Terremoto - A Falha de San Andreas, que está em cartaz nos cinemas. Dwayne Johson é Ray, um bombeiro especializado em resgates. Além de lidar com o dia a dia estressante do trabalho, vive um divórcio recente e descobre que a ex-esposa (Carla Gugino) vai morar com o atual namorado (Ioan Gruffudd) e a filha (Alexandra Daddario).

Resgate

Quando a falha de San Andreas causa um terremoto em toda a costa oeste dos Estados Unidos, Ray precisa salvar os ameri... ops, a família.

É isso que acontece nos 120 minutos do longa. O bombeiro abandona a missão a qual é designado para resgatar a ex e a filha (parece um filme de Spielberg dos anos 2000, piorado, claro). Para isso, utiliza tudo ao alcance: helicóptero, avião, paraquedas e até barco.

Efeitos impressionates

O que salva o filme dirigido por Brad Peyton (do fraco Viagem 2 - A Ilha Misteriosa, também com Dwayne) são os efeitos especiais. A destruição de São Francisco é impressionante, com prédios caindo e o mar invadindo toda a cidade, embora o 3D não funcione aqui. Mas é muito pouco para segurar o filme, já que há tantas cenas de desastres que, lá pelo meio, já soam repetitivas.

O elenco até se esforça. Para isso, o roteiro - escrito por Carlton Cuse (das ótimas séries Lost e Bates Motel) - cria situações irreais para quem está no meio de um terremoto: Ray e a ex discutem a relação - enquanto nem sabem se a filha está viva -- e a jovem, por sua vez, tem tempo para um affair com um garoto que a salva.

A bem da verdade, o romance entre eles até rende momentos divertidos. E nunca é demais ver a bela Alexandra Daddario na telona, outro ponto positivo do filme.

