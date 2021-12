Crítica: O Homem que Elas Amavam Demais é um drama cansativo

Trata-se de um caso francês de repercussão que nunca teve um desfecho a contento. É o caso Le Roux, que encontra os primeiros momentos cruciais em 1976, em Nice, quando Renée Le Roux, dona do cassino Palais de La Mediterannée, perde milhões de francos em uma manobra protagonizada por um mafioso que quer assumir o controle da casa.

No centro dessa história está o homem de confiança e conselheiro de Renée, Maurice Agnelet, e sua filha, Agnès, acionista do cassino, que chega da África, depois de um casamento fracassado, e quer vender sua parte da herança.

Renée é Catherine Deneuve, uma atriz que sobra nos filmes de André Téchiné e aparece cada vez mais nas telas.

Maurice é Guillaume Canet, na verdade o protagonista do filme, além de Deneuve, com Adèle Haenel, que faz Agnès, de quem ele se aproxima mais quando vê frustrado o desejo de se tornar gerente do cassino, iniciando uma relação amorosa que encontra o ponto culminante no desaparecimento da jovem em 1977.

O corpo nunca foi encontrado. Agnès havia tentado o suicídio, antes de sumir, e se sentia culpada por ter traído a mãe em uma transação com Maurice, envolvendo o mafioso, para afastá-la do Cassino.

Tudo mais ou menos documentado nas gravações telefônicas feitas por Maurice e nas cartas da garota ao amante, que nada provaram, levando o caso a se destrinchar por mais de 30 cansativos anos que contaminam o próprio desenrolar do filme.

Téchiné, também autor do roteiro com Cédric Anger, se deixa passar nessa história rocambolesca, que envolve ainda o desvio do dinheiro que coube a Agnès, por Maurice, fazendo de O Homem que Elas Amavam Demais um filme interminável em 116 minutos de duração.

A narrativa se divide em camadas que nada lembram o diretor seguro e encantado de Rosas Selvagens (1994). A malícia e a ambição vistas no início do filme, com uma sucessão de sequências mal alinhavadas para introduzir a história, dão lugar a um drama intimista frouxo que cede ao clichê fácil da trama de tribunal.

Poderia valer a pena a evocação que o título em português faz do charme de Guillaume Canet, que não chega a tanto, dado também o espanto que é a caracterização do ator no terço final do filme. Mas todos estão bem, sobretudo Deneuve.

