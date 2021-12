Crítica: Minions decepciona com história e piadas fracas

Quem não se encantou pelas criaturinhas amarelas que "ajudavam" o vilão Gru em Meu Malvado Favorito 1 e 2? Divertidas e atrapalhadas, era praticamente impossível não desejar assistir a um filme em que elas fossem os protagonistas. E foi questão de tempo até a Universal Studios dar sinal verde e, enfim, podermos vê-los em Minions, animação que já está em cartaz na cidade.

Seres - fofos - presentes no planeta Terra desde quando os únicos seres-vivos eram unicelulares, os minions acompanharam a evolução sempre à procura de um vilão para ajudar. Passados os anos, quando acabam as esperanças de encontrar o "vilão perfeito", eles constroem uma aldeia que, com o tempo, os deixa tristes, sem razão de existir.

O ano é 1968, e três voluntários, Kevin, Stuart e Bob, se prontificam para ir até uma convenção de vilões, em Nova York, e encontrar e tentar ser os ajudantes da "temida" Scarlet Overkill (em dublagem fraca da atriz Adriana Esteves). Claro que não será nada fácil, ainda mais com os três atrapalhados seres.

Piadas para adultos

Dirigido por Pierre Coffin (responsável pelos dois Meu Malvado Favorito) e Kyle Balda (também codiretor em O Lomax), Minions tem o maior problema no roteiro, escrito por Brian Lynch (O Gato de Botas), o verdadeiro "vilão" por ter "jogado" os queridos minions em uma trama tão preguiçosa. A história não se sustenta ao longo dos 91 minutos de projeção.

Apesar de começar de forma divertida, a animação vai perdendo fôlego ao longo da projeção. Muito por conta da própria vilã, Scarlet Overkill, que não tem nem de longe o carisma, e até a complexidade, de Gru.

As poucas piadas presentes foram praticamente feitas para os adultos. É divertido ver, logo no início, como eles matam Drácula no dia do aniversário do vampiro ou como atrapalham os planos de Napoleão Bonaparte. Mas esses personagens estão longe do universo das crianças e dificilmente elas vão entender a graça - e não dá para achar divertidas piadas envolvendo uma sala de tortura com forca, cadeira elétrica e roda de despedaçamento.

O ano em que a história se passa, 1968, também é divertido para os adultos, que vão entender o panorama de uma época e algumas piadas relativas à temática "paz e amor", e até a presença inusitada dos Beatles na Abbey Road, quando a história se transfere para a Inglaterra da Rainha Elizabeth II - que se torna até uma personagem de destaque.

Músicas animadas

A trilha sonora é um dos atrativos da animação. Assim como o nome em inglês do longa, The Minions, as músicas ouvidas durante a projeção são de bandas que possuem o artigo "The" no nome: Beatles (Got To Get You Into My Life), Who (My Generation), Turtles (Happy Together), Jimi Hendrix Experience (Foxy Lady) e até Doors (Break On Through (To the Other Side)).

Já que arrancar risos está difícil, que pelo menos as músicas animem o suficiente para que a garotada se interesse pelas bandas - já que elas vão continuar querendo os bonecos dos queridos personagens. E quem não quer?

<GALERIA ID=20170/>

adblock ativo