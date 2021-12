Crítica: Mad Max: Estrada da Fúria é insano e imperdível

Esqueça Vin Diesel e sua trupe de corredores. Os verdadeiros velozes e furiosos do cinema podem ser vistos em Mad Max: Estrada da Fúria, longa que traz o personagem Max Rockatansky de volta aos cinemas após um hiato de 30 anos. Desta vez, com o britânico Tom Hardy interpretando o personagem título no lugar de Mel Gibson - que ficou conhecido internacionalmente graças ao papel.

Com uma introdução narrada em off, os não-iniciados na trilogia original australiana - Mad Max (1979), Mad Max 2: A Caçada Continua (1981) e Mad Max: Além da Cúpula do Trovão (1985) - ficam sabendo um pouco sobre quem é Max, uma espécie de cowboy solitário de um futuro no qual a água e o petróleo estão escassos - e o filme é um exemplar moderno de faroeste, no qual os cavalos foram substituídos por veículos.

Assombrado pelas pessoas que não salvou no passado, inclusive a filha, Max é capturado por uma tribo comandada por Immortan Joe (Hugh Keays-Byrn, que também interpretou um vilão no primeiro filme). Enquanto isso, a Imperatriz Furiosa (Charlize Theron, excelente) planeja uma fuga levando cinco mulheres, utilizadas como escravas para um lugar chamado Vale Verde. O destino une Max e Furiosa.

A partir daí, é bom se preparar para quase 120 minutos de um show de belas imagens e maquiagens, cenas de ação de tirar o fôlego e perseguições de veículos que vão figurar por alguns anos como as melhores do cinema - e o recurso 3D finalmente é bem utilizado em um filme, superdimensionando todas essas sensações.

Mad Max: Estrada da Fúria é um filme insano.

Cenas "reais"

O responsável por toda a espetacularidade de Mad Max: Estrada da Fúria é o diretor George Miller, o mesmo que dirigiu os três primeiros filmes. Adepto da câmera na mão e dublês em ação, ele filmou o longa utilizando o máximo de cenas reais, com pouca computação gráfica - segundo a produção, apenas 20% foi feito com efeitos em computadores. Isso tudo é visível nas cenas, que se mostram bem reais.

No elenco, destaca-se Charlize Theron, com uma personagem que é responsável por fazer o filme se mover. Tom Hardy aparece mais resmungando, como uma espécie de Clint Eastwood - olha mais uma referência ao faroeste -, mas se garante nas expressões faciais e substitui Mel Gibson à altura.

Ele inclusive já assinou contrato para mais três filmes como Mad Max, e Charlize Theron vai protagonizar um longa sobre a personagem Furiosa. Que George Miller continue no comando desse "faroeste rodoviário".

