Crítica: Entre o perigo e a nostalgia no Jurassic World

Em 1993, o diretor e produtor Steven Spielberg criou o clássico Jurassic Park - Parque dos Dinossauros, um grande sucesso na época, e ajudou a redefinir os caminhos do cinemão americano, especialmente ao recriar fielmente as feras pré-históricas com suporte digital.

Vinte e dois anos depois dos incidentes do primeiro filme, Hollywood retoma a Ilha Nublar em Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros, apresentando ao espectador um parque moderno e repleto de novas criaturas.

Dessa vez Spielberg só produz o longa dirigido pelo pouco conhecido Colin Trevorrow. E isso faz muito sentido porque se o filme, de início, soa quase como uma refilmagem do original, também pode ser visto como uma homenagem à obra, sem perder o apreço pela aventura e o senso de perigo.

Utiliza-se aqui o mesmo conflito que movia o primeiro filme: dinossauro recriado em laboratório para ser a nova atração consegue escapar e agora ameaça os milhares de visitantes do parque.

Novos desafios



Apesar de reprocessar antigos motes, O Mundo dos Dinossauros acrescenta outras camadas. A começar pela criatura ameaçadora. Denominado de Indominus Rex, versão mais feroz do Tiranossauro Rex, ele não é só a reconstrução genética de uma espécie pré-histórica, mas uma criatura com DNA manipulado, um híbrido de outros seres (ainda que se assemelhe muito ao T-Rex).

Trata-se de um animal que nunca existiu de fato no passado. Agora, desenvolvendo inteligência, rebela-se contra seus criadores, seguindo seu instinto assassino - inclusive matando outros dinossauros.

No meio do caos que se instaura, encontra-se a supervisora Claire (Bryce Dallas Howard), responsável por cuidar de cada detalhe de funcionamento do parque. Recebe a visita de dois sobrinhos que não vê há muito tempo - o que nos remete aos netos do dono do parque no primeiro filme.

É claro que as crianças vão se perder, fascinados pelas maravilhas do lugar, sujeitos ao perigo que todos ali correm, humanos e dinossauros, com o Indominus à solta. Para ajudá-la, vai contar com o apoio de Owen (Chris Pratt), treinador que entende muito bem dos limites da domesticação daquelas criaturas.

Nostalgia revisitada



Numa época em que tantas franquias de cinema vêm sendo resgatadas (além de Mad Max, há ainda lançamentos de Exterminador do Futuro e Star Wars para este ano), O Mundo dos Dinossauros parece pegar carona nessa onda nostálgica atual.

Pode-se acusar o filme de ser mero caça-níqueis, o que ele também é, pois não reinventa muita coisa na trama e reprocessa velhos temas, como a superioridade humana em recriar e manipular vida já extinta. Mas é possível enxergar nas referências ao filme clássico de 1993 mais do que um mero capricho.

Numa cena, os dois garotos encontram os antigos jipes de passeio visto no filme original, assim como os óculos de visão noturna. Há também um personagem que veste uma camisa com a estampa do primeiro parque - o que gera um diálogo sobre os acontecimentos fatídicos que ocorreram ali.

O Mundo dos Dinossauros, portanto, cumpre essa função de reviver na memória de alguns espectadores antigas emoções e ainda oferece boas doses de aventura para os novos públicos.

