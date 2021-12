Crítica considera "Skyfall" o melhor filme da saga 007

A crítica britânica recebeu com muitos elogios o último filme de James Bond, "007 - Operação Skyfall", qualificado pela imprensa do país como "o melhor lançamento" da saga cinematográfica do agente 007.

Protagonizado por Daniel Craig e Javier Bardem, o novo filme do agente 007, que conta com direção de Sam Mendes, chegará aos cinemas somente no próximo dia 26 de outubro, no entanto, já pôde ser visto pelos críticos em sessões de pré-estreia.

"Certamente, o filme é um dos melhores 'Bonds' da história moderna", afirmou o crítico Geoffrey McNab nas páginas do jornal "The Independent". Em sua resenha, McNab exalta o trabalho de Sam Mendes - pelo fato de ter "voltado ao básico, perseguições, acrobacias e brigas" -, e aplaude a atuação de Bardem em seu papel de vilão.

O jornal "The Express" também trouxe elogios ao ator espanhol, que, segundo a crítica, "nunca falha na hora de surpreender e ainda nos faz rir, o que torna seu personagem ainda mais ameaçador".

Já o jornal "The Times" ressalta que o novo filme de Bond "é um grande 'bulldog' do cinema britânico".

"Desde o momento no qual soam os primeiros acordes de Adele, produzindo um calafrio de nostalgia em toda a audiência, sabemos que será um retorno triunfante do Bond clássico", afirmou a crítica do "The Times".

O "The Daily Telegraph", por sua vez, resolveu destacar o trabalho do diretor de fotografia, Roger Deakins, por ter conseguido fazer as cenas de ação "mais bonitas" da história de Bond.

Apesar de todos os elogios em torno da nova saga do agente 007, o jornal "The Guardian" pareceu não ter se convencido, já que o filme "007 - Operação Skyfall" aparece com somente três estrelas (de cinco) em sua classificação.

