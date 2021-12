Crítica: Belas e Perseguidas é comédia pouco inspiradadora

Reese Witherspoon (Livre, 2014) é Rose Cooper, a policial caxias e sem atrativos que procura um lugar ao sol entre os colegas depois de se meter em confusão; Sofia Vergara, da série de TV Modern Family, é a bela Daniella Riva, que se destaca pelo porte altivo e sensual como uma típica femme fatale da qual se deve guardar previdente e necessária distância.

Boba e atrapalhada, Cooper tem como missão escoltar Riva, esposa de uma testemunha chave em um processo contra um traficante. Antes mesmo de partir em viagem, a dupla se envolve em um tiroteio com mafiosos e deixa para trás o marido de Daniella e o policial que despreza Cooper.



O filme assume então um ritmo tresloucado com situações malucas derivadas da screwball comedy e se ampara nas diferenças entre as mulheres. As duas se veem em um conversível nas estradas do Texas, de San Antonio para Dallas, em uma história que mistura situações vistas em uma infinidade de filmes.



O primeiro que vem à mente é o feminista Thelma & Louise (Ridley Scott, 1991). Mas, os indícios de qualquer "seriedade" logo se dissipam em meio a sequências como a do cowboy que tem o dedo decepado por um tiro do rifle que mantém em riste ao surpreender as duas garotas (insinuando uma relação lésbica) em sua propriedade.



Pode-se pegar ainda alguns lances da série Máquina Mortífera, iniciada por Richard Donner em 1987, com Mel Gibson e Danny Glover vivendo uma dupla de policiais em uma amizade nada convencional.



E ir além, com ecos de Um Tira da Pesada (1984), com Eddie Murphy, primeiro longa de Martin Brest, que estava para fazer o que talvez seja seu melhor filme, Fuga à Meia-Noite (1988).



O diretor de Perfume de Mulher (1992) acompanha Robert De Niro, ali, no papel de um ex-tira que volta à ação ao escoltar em viagem perigosa pelos Estados Unidos um contador fraudulento envolvido em negociatas com a máfia.



Belas e Perseguidas é exatamente isto, mas sem charme, carisma e com humor raso.



Com roteiro preguiçoso de David Feeney e John Quaintance, conhecidos por séries de TV como 2 Broke Girls e Ben and Kate, começa bem. A ideia de apresentar pequenos flashes da vida do bebê que vai crescendo e tomando gosto pela profissão dentro da viatura do pai policial é boa.



O filme de Anne Fletcher (Vestida Para Casar, 2008), porém, consegue ser tão decepcionante que mal dá para pensar a trama como uma ingênua e apressada história destinada apenas a um passatempo sem maiores consequências.

