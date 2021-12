Crítica: A Viagem de Yoani é sincero, mas não indispensável

Depois de toda a repercussão obtida com o périplo no Brasil, em 2013, é até surpreendente que um filme sobre A Viagem de Yoani passe quase despercebido pelos cinemas. Dirigido por Peppe Siffredi e Raphael Bottino, o documentário foi lançado timidamente no Sudeste do país e chega a Salvador quase um mês depois com disposição semelhante.

Mas sua intenção permanece resguardada, qual seja, a de se manter como uma plataforma para fazer soar não apenas a voz de Yoani Sanchez, a cubana que criou o blog Geração Y, alcançou milhões de visitas por mês falando sobre seu cotidiano na Ilha de Fidel, ganhou vários prêmios e foi considerada pela revista Time como uma das pessoas mais influentes do mundo.

Em um mesmo tabuleiro alternam-se nomes tão díspares como o do então senador Eduardo Suplicy, que a acompanhou na visita, e do deputado Jair Bolsonaro, e se ouvem os manifestantes que a acusam de traidora tanto quanto aqueles que vêm em sua defesa contra.

Yoani chegou ao Brasil em fevereiro de 2013 para o lançamento do livro de sua autoria, De Cuba, Com Carinho, e do filme de Dado Galvão, Conexão Cuba-Honduras, aproveitando uma mudança na lei que restringia viagens internacionais. A blogueira estava longe de saber que pouco mais de um ano e meio depois o presidente norte-americano, Barack Obama, anunciaria as primeiras medidas para pôr fim ao embargo a Cuba.

Yoani foi primeiro a Feira de Santana, onde teve uma amostra de quão tumultuada seria sua visita ao Brasil, que incluiu passagem explosiva pelo Congresso Nacional, em Brasília, e São Paulo, onde participou de um debate na Livraria Cultura e visitou a sede do jornal O Estado de S. Paulo.

Há dois momentos fundamentais: quando a equipe do filme tem acesso negado à entrevista à rádio, no Estadão, e a hora em que a blogueira corta o entrevistador - "é como um questionário do governo cubano", diz - e prefere tomar café com Suplicy. A pausa seguinte a cada uma das sequências surge como um contraponto à decisão dos diretores de colocar em uma única mesa as manifestações contra e a favor de Yoani.

Algumas interferências gráficas mantêm o filme no nível da linguagem virtual, fazendo-o soar sincero, embora longe do indispensável, mesmo quando reorganiza o tempo para criar um clima de suspense que antecede a chegada de Yoani às palestras em meio às manifestações.

