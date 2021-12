Foi divulgado o primeiro trailer de Carrossel - O Filme, que mostra a garotada indo passar as férias em um acampamento. Confira abaixo:

Da redação Crianças vão acampar em Carrossel: O Filme; veja 1º trailer

Carrossel - O Filme tem grande parte do elenco que participou da novela homônima do SBT. O roteiro é de Íris Abravanel e a direção, de Alexandre Boury (O Trapalhão e a Luz Azul, Didi Quer Ser Criança) e Maurício Eça (Apneia). Grande parte do elenco da novela retorna para o longa. Paulo Miklos fará uma participação especial como o vilão Gonzales e Oscar Filho será seu ajudante, Gonzalito.

Carrossel - O Filme tem estreia prevista para 23 de julho.

adblock ativo