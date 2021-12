Considerado um dos filmes mais aguardados do ano, 'Coringa' terá pré-estreia em diversas salas de Salvador. Na capital, os cinemas que exibirão o longa do 'agente do caos' já na quarta-feira, 2, são Cinemark Salvador Shopping, Cinepólis Bela Vista e Salvador Norte Shopping, Cinesercla Cajazeiras, Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha e Rede UCI Orient nos Shoppings da Bahia, Barra e Paralela. Os horários das sessões variam de 20h à 22h30.

Com estreia oficial marcada para a quinta-feira, 3, 'Coringa' traz mais uma versão de um dos personagens mais consagrados da cultura pop, através do super-herói Batman, da editora de quadrinhos DC Comics. Interpretado desta vez pelo astro porto-riquenho Joaquin Phoenix, o vilão ganha uma história de origem independente, que, segundo o diretor da obra, Todd Phillips, não se conecta com outras produções anteriores do DCEU, universo de filmes da DC.

Na sinopse oficial, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) trabalha como palhaço para uma agência de talentos e, toda semana, precisa comparecer a uma agente social, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Após ser demitido, Fleck reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata. Os assassinatos iniciam um movimento popular contra a elite de Gotham City, da qual Thomas Wayne (Brett Cullen) é seu maior representante.

Apesar de ainda não ter chegado ainda ao público, 'Coringa' já é um sucesso. No Festival de Veneza 2019, o longa-metragem venceu o Leão de Ouro, o principal prêmio do evento, sendo ovacionado durante a exibição. Cogita-se ainda que ele seja um dos favoritos para o Oscar no próximo ano.

Da Redação | Foto: Divulgação Coringa tem pré-estreia em Salvador; Saiba onde assistir

