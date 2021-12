Estrelado por Joaquin Phoenix e dirigido por Todd Phillips, Coringa, estreou no último dia 3 de outubro aqui no Brasil. De acordo com o site Papel Pop, o filme arrecadou mundialmente, sem contar os Estados Unidos, US$ 140 milhões em bilheteria, no fim de semana de estreia.

Joaquin Phoenix vive auge da loucura em Coringa

Só nos Estados Unidos foram arrecadados US$ 93,5 milhões, e, somando as duas quantias, o valor chega a US$ 234 milhões. Na Coreia do Sul foram arrecadados US$ 16,3 milhões e, no Reino Unido, US$ 14,3 milhões. Já no México, a quantia arrecadada foi de US$ 13,1 milhões.

Da Redação | Foto: Divulgação "Coringa" arrecada US$ 234 milhões no 1º fim de semana

adblock ativo