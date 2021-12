"Corações de Ferro" entra na mente dos soldados, diz Pitt

Brad Pitt destacou neste domingo em Londres que seu novo filme, "Corações de Ferro", não é um filme tradicional sobre a Segunda Guerra Mundial, mas sobre " entrar na mente do soldado".

Por causa do Festival de Cinema de Londres, Pitt falou sobre o filme em entrevista coletiva em um hotel da cidade, onde estava acompanhado pelo diretor do filme, David Ayer, e outros atores do longa, como Shia LaBoeuf, Logan Lerman, Michael Peña e Jon Bernthal.

"Corações de Ferro" mergulha o espectador nos últimos meses da guerra em um tanque capitaneado pelo sargento Collier, interpretado por Brad Pitt, que junto com sua tripulação empreende uma missão suicida no coração da Alemanha.

Cinco anos após protagonizar "Bastardos Inglórios"(2009), Pitt retorna ao cenário da Segunda Guerra Mundial, em uma ambientação diferente, já que a maior parte da trama se passa dentro do tanque, denominado "Fury" (título original).

Entrar na sala de cinema é um convite para subir no interior do tanque e ser testemunha dos horrores da guerra. Pitt concluiu o veículo foi "sua casa" e a do resto de atores durante as filmagens, sensação que acredita que os soldados que participaram do conflito viveram.

Ao ser perguntado sobre como foi a experiência de se adaptar a um espaço tão reduzido, Pitt brincou que com o tempo aprenderam "aonde colocar as xícaras de café para que não invadissem a cena".

A filmagem de "Corações de Ferro" coincidiu com a produção de "Invencível", dirigido por sua mulher, Angelina Jolie, e ambientado também na Segunda Guerra, o que fez com que, "apesar das diferenças no enfoque dos projetos, compartilharmos e trocamos conhecimentos e experiências".

"Corações de Ferro" acompanha a evolução psicológica do jovem soldado Norman, que passará de ser incapaz de disparar uma arma a matar sem piscar para sobreviver.

Por sua parte o diretor do filme, David Ayer, explicou que com "Corações de Ferro" queria mostrar como as tropas que participaram da Segunda Guerra Mundial "eram formadas por gente normal, que poderia ser um amigo ou um vizinho, e assim revelar como podia ser o seu dia a dia durante a disputa a bordo de um tanque".

O filme estreia esta semana nos cinemas dos Estados Unidos e do Reino Unido. No Brasil a estreia está prevista somente para 5 de fevereiro de 2015.

