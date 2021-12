Coprodução brasileira Los Silencios estreia no Festival de Brasília

A mostra competitiva do Festival de Brasília começou na noite de sábado e já apresentou ali um dos grandes filmes desta edição do festival: “Los Silencios”, da diretora Beatriz Seigner, chega ao Brasil depois de ter estreado na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes.

É um curioso caso de coprodução entre Brasil, Colômbia e França, falado em espanhol e em línguas indígenas, e se passa na Ilha da Fantasia, localizado numa tríplice fronteira (Peru, Colômbia e Brasil, na região amazônica). É mais curioso ainda por trafegar com muita propriedade por uma atmosfera que mescla o realismo social e o realismo fantástico, entre a ficção e o documentário. Mas antes de ser um filme que utiliza seu artifício cênico para certificar algum tipo de capricho narrativo, Seigner reforça uma belíssima história de resistência, de coexistência entre mortos e vivos e sobre o que significa fugir e carregar consigo cicatrizes.

Amaparo (Marleyda Soto) chega à ilha refugiada de seu país natal, a Colômbia, que vive uma violenta guerra civil. Seu marido (vivido por Henrique Diaz), brasileiro envolvido diretamente no confronto armado, é dado como morto, e de lá ela foge com seus dois filhos, Nuria e Fabio. A garota é uma presença muda na casa, revelando uma sensibilidade que lhe permite enxergar o espírito do pai habitando a casa.

É aí que “Los Silencios” trafega pelo campo do fantástico sem fazer disso um fim em si mesmo, sem levar o filme a um lugar muito marcado de gênero. Em certos momentos, questionamos se determinados personagens estão mortos ou vivos, e não há coerência em certas passagens que envolvem a interação entre eles – o que pode ser um despiste plantado pelo filme para nos deixar em dúvida. Mas isso importa menos enquanto proposição de gênero e mais como entendimento emocional e afetivo sobre aquela família que passa por um processo de reconstrução de vida, lidando com suas dores e ausências.

O filme possui um ritmo muito particular e próprio que reflete o cotidiano daquela família enquanto eles começam a se adaptar à vida na ilha – e não à toa, o lugar se chama Ilha da Fantasia. Mas é tão concreta e viva quanto o desejo daquelas pessoas em serem amparadas, sendo ali um lugar que recebe muitos refugiados latino-americanos.

A violência permeia “Los Silencios”, mas ela nunca é vista, nunca se torna concreta aos nossos olhos, é somente sentida nas sequelas que trazem aos personagens – uma conversa em particular entre o casal diz respeito à situação atual deles ser uma consequência direta do marido ter decidido se envolver na luta armada. Podemos depreender daí que um dos temas centrais do filme é sobre como levamos conosco e lidamos com o legado de nossos mortos.

Caricatura de uma classe

Já na noite do domingo, foi a vez da exibição do longa “New Life S.A.”, o representante local na competição. Dirigido por André Carvalheira, o filme aposta em certo tom satírico e nas relações escusas entre os personagens para apontar o dedo para uma elite política e corporativa mesquinha e alinhada com o que de mais perverso e hipócrita existe no mundo político e capitalista.

Mas nesse intuito de fazer um grande julgamento de classe, Carvalheira acaba apresentando um filme óbvio, uma crítica banal e quase infantil baseada no cinismo de seus personagens, sem nuance alguma, sem o mínimo de complexidade. Na trama, Augusto (Renan Rovida) é um jovem engenheiro envolvido num grande empreendimento habitacional que está sendo construído em região de preservação ambiental e ao lado de uma ocupação. Junto com o sogro, ligado a um inescrupuloso político que busca se eleger, eles querem levar o negócio adiante, mesmo depois de uma tragédia no canteiro de obras.

Todo o filme nos leva a situações que querem revelar as facetas mais podres de todos os envolvidos. Aqui, todos os personagens são cínicos, insensíveis. Há um curioso núcleo de personagens de atores que precisam interpretar uma família feliz para vender o empreendimento enquanto representação de uma experiência de vida bem-sucedida, mas mesmo aí o filme só consegue ir para o lado cômico da coisa. Augusto é o único personagem que parece incomodado com tudo, à beira de uma crise de consciência que nunca vem. Tudo fica como está.

Vêm à tona aqui aquela velha discussão sobre como filmar o inimigo, como lidar com personagens, situações e atitudes opostas àquilo que acreditamos. A escolha de Carvalheira é pela caricatura e ridicularização, como que tentando nos fazer rir do ridículo. Mas escapa ao filme que esse ridículo é também trágico, cruel e tem ligação com um perigoso pensamento ultraconservador que vem ganhando cada vez mais força nas ruas do Brasil (refletido nessa gente que quer eleger um sujeito como Jair Bolsonaro, hoje à frente das pesquisas eleitorais).

Sem fazer nenhum tipo de tratamento mais complexo e analítico sobre a situação, “New Life S.A.” sofre de um grave problema de desvio de atenção, ou antes, revela uma incapacidade que temos de reagir a isso se não for pelo simples riso. Incapaz de lançar luz sobre o porquê de tais comportamentos, mesmo que seja uma ideia, uma aposta ou um pensamento reflexivo, o filme só consegue alcançar a caricatura, e faz isso da forma mais pedante possível. Enquanto isso, o outro lado comemora e se fortalece. Vamos rir até quando?

* O jornalista viajou a convite da organização do festival

