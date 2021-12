Cooper se diz surpreso com polêmica de "Sniper Americano"

Bradley Cooper, que foi indicado ao Oscar de melhor ator por sua interpretação de um implacável atirador de elite em "Sniper Americano", de Clint Eastwood, disse na segunda-feira (2) não ter previsto como a cinebiografia sobre a guerra do Iraque daria ensejo a um debate político tão intenso.

"Você nunca sabe, quando faz um filme, se alguém irá vê-lo, então ter a audácia de imaginar que ele causaria qualquer tipo de efeito seria bastante presunçoso", declarou ele aos repórteres no almoço dos indicados ao maior prêmio do cinema.

"Sniper Americano", que lidera a bilheteria dos Estados Unidos e já arrecadou quase 250 milhões de dólares, conta a história real do falecido fuzileiro naval e atirador de elite norte-americano Chris Kyle, cujas 160 mortes no Iraque são consideradas um recorde na história militar dos EUA. O filme foi indicado a seis Oscar, entre eles o de melhor filme.

A produção se tornou o tema de uma discussão pública, na qual liberais e conservadores debatem a maneira como ela exibe a guerra e os soldados e a interpretação de Eastwood da história que levou à invasão norte-americana do Iraque em 2003.

O Comitê Americano-Árabe Antidiscriminação declarou que seus membros foram alvo de "ameaças violentas" causadas pela linguagem que o filme usa em relação aos muçulmanos.

Eastwood, que é um firme apoiador dos veteranos, afirmou que "Sniper Americano" não tem nada a ver com política partidária, e Cooper, que foi um dos produtores do filme, disse querer que a atenção seja voltada para os soldados.

"Qualquer discussão que jogue luz nas agruras dos soldados e dos homens e mulheres nas Forças Armadas, que essa discussão ocorra é fantástico", opinou.

Kyle foi morto por um veterano amargurado no Estado do Texas em 2013, antes de a produção do filme começar.

Cooper já foi indicado ao Oscar de melhor ator em 2013 por "O Lado Bom da Vida" e em 2014 por "Trapaça".

adblock ativo