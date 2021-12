Convergente mostra busca de alternativas de sobrevivência

Uma realidade árida em que homens e mulheres precisam encontrar mecanismos alternativos de sobrevivência política. Essa é uma das tantas possíveis leituras para o filme Convergente, mais novo lançamento da série Divergente, que chega hoje às salas de cinema do País, oito dias antes da estreia oficial nos Estados Unidos (EUA).

Esse é o terceiro longa-metragem da franquia baseada nos livros da escritora americana Veronica Roth. A série foi iniciada em 2014, quando foi lançado o filme Divergente. Já em 2015, foi a vez de Insurgente chegar aos cinemas internacionais com muito estardalhaço e sucesso.

Vale ressaltar que essa é a primeira parte da adaptação cinematográfica do último livro da saga best-seller e também chamado Convergente. A próxima estreia acontecerá em 2017, finalizando a série voltada para os jovens.



Luta por liberdade

Nesta nova narrativa, mais uma vez dirigida por Robert Schwentke, o foco da empreitada de aventura é a exploração de possibilidades alternativas de vida e a força da luta por liberdade. No entanto, essas demandas só serão concretizadas quando barreiras forem atravessadas.

Após uma mensagem de Edith Prior e com a queda do regime ditatorial da erudição instalado por Jeanine (Kate Winslet) no fim do último filme, a protagonista Tris Prior (Shailene Woodley), ao lado do seu namorado Tobias Eaton (Theo James), chamado de "Quatro", decide desbravar o desconhecido e descobrir o que há para além dos muros de Chicago.

Juntam-se a eles o controverso Caleb Prior (Ansel Elgort), que é irmão de Tris, Tori (Maggie Q), Peter (Miles Teller) e Christina (Zoë Kravitz). O desejo do grupo é descortinar os mistérios que estão guardados do outro lado de uma cerca gigantesca, eletrificada e superprotegida.

Entre sentenças de morte, percalços e perdas no trajeto, eles, enfim, ultrapassam as fronteiras e descobrem uma nova sociedade. Ali, há uma distinção genética entre Puros e Danificados. Será exatamente essa cisão biológica que tenta legitimar controles sociais e coloca os protagonistas num conflito.

Após um primeiro contato positivo no novo ambiente, Tobias passa a questionar a estrutura de funcionamento dessa nova cidade e seus cidadãos quando participa de uma ação militar que revela roubos de crianças para uma futura limpeza mental.



Enquanto isso, em Chicago, Evelyn Eaton (vivida por Naomi Watts) tenta extinguir o sistema de facções que tinha sido implantado por Jeanine. No entanto, o desejo de vingança e revanche faz com que a gestão social da nova líder seja ditatorial e marcado por execuções.



Liderança e poder

Um dos grandes valores de A Série Divergente: Convergente é problematizar para o público jovem, a partir dos gracejos da ficção, a tentativa de sobrevivência daqueles que pensam de maneira diferente da maioria. A reação automática é excluir os diferentes, os que são divergentes. Matar, nesse caso, também é uma possibilidade.



Também aparecem outras questões de relevância para uma sociedade que se vê em crise, como o devido papel da liderança e questionamentos sobre os valores democráticos. A certa altura, Tobias afirma para Evelyn: "Você incitou as massas. Boa sorte no controle delas".

É inevitável que uma pergunta se imponha para o espectador: paga-se truculência com a mesma moeda? É válido perceber que, mais importante do que os mistérios e desenrolar da história, há uma entrelinha no filme sobre preconceitos e modos alternativos de ditadura.



Diferente de outras narrativas cinematográficas serializadas, como a saga Jogos Vorazes, protagonizada pela pela atriz Jennifer Lawrence, Convergente, pelo menos, se dispõe ao debate.

