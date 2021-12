Conquista oferece reflexão sobre novos filmes nacionais

A partir deste domingo, 12, Vitória da Conquista volta sua atenção para a sétima arte. Começa a Mostra Cinema Conquista - Um olhar para o novo cinema, evento que chega a sua 10ª edição em 2014. A mostra oferece acesso e discussão em torno da recente safra de filmes nacionais.

As exibições acontecem no Centro de Convenções Divaldo Franco, além de contemplar sessões na Praça Nossa Senhora dos Verdes (bairro Brasil) e também em dez distritos da cidade. A programação é toda gratuita.

Mais de 50 filmes da recente produção nacional, entre curtas e longas-metragens, poderão ser vistos nesses dias.

Alguns destaques são o filme de suspense Quando Eu Era Vivo, do cineasta Marco Dutra, e o documentário ensaístico Olho Nu, sobre a obra do cantor Ney Matogrosso dirigido por Joel Pizzini.

Oscar

A programação também conta com os filmes Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, o representante brasileiro ao Oscar de Filme Estrangeiro, e obras da recente e vigorosa produção pernambucana, como o polêmico Tatuagem, de Hilton Lacerda, e A História da Eternidade, de Camilo Cavalcante.

O crítico de cinema Marcelo Miranda, responsável pela curadoria do evento, ressalta a diversidade de propostas que o cinema brasileiro oferece hoje. "O pensamento foi o de equilibrar alguns trabalhos mais profundamente autorais, com títulos de olhar mais comercial. Todos os longas e curtas guardam características instigantes o suficiente para estarem aqui e serem descobertos".

A abertura acontece na noite de domingo com a exibição de Revoada, longa-metragem do veterano cineasta baiano José Umberto Dias. E também do curta-metragem Reviramundo, de Glauber Lacerda, sobre o cineasta baiano Geraldo Sarno.

Homenagem

Geraldo Sarno, aliás, é um dos homenageados dessa edição da mostra. O veterano cineasta baiano possui uma relevante carreira no audiovisual brasileiro e dirigiu obras celebradas como Coronel Delmiro Gouveia (1977), Tudo Isso me Parece um Sonho (2008) e O Último Romance de Balzac (2010).

Também recebe homenagem o crítico de cinema João Carlos Sampaio, morto em maio deste ano. João trabalhava no jornal A TARDE, viajava o Brasil cobrindo mostras e festivais de cinema e assinava, há três anos, a curadoria da Mostra Cinema Conquista.

Cinema baiano

A cinematografia baiana também ganha destaque na programação do evento. O premiadíssimo longa-metragem Depois da Chuva, de Cláudio Marques e Marília Hughes, poderá ser conferido pelo público, assim como os curtas A Anti-Performance, de Daniel Lisboa, e Carranca, de Walace Nogueira e Marcelo Matos.

Mais um diretor baiano renomado tem presença garantida na mostra: Tuna Espinheira chega com seu filme O Imaginário de Juraci Dórea no Sertão/Veredas, sobre um artista plástico de Feira de Santana.

Também há espaço para a produção local de novos diretores. O longa-metragem de estreia A Doce Flauta da Liberdade, do cineasta conquistense George Neri, terá sua primeira exibição pública na mostra, assim como os curtas Zé Silva, de Rogério Luiz.

