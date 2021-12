Conheça os adversários do Brasil na corrida pelo Oscar

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos divulgou nesta segunda-feira, 7, a lista de 76 países e seus respectivos candidatos por uma indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2014.

Desta lista, apenas cinco serão indicados à premiação e o nome dos candidatos ao Oscar serão anunciados no dia 16 de janeiro. A cerimônia do Oscar 2014 acontecerá no dia 2 de março de 2014, em Los Angeles.

O brasileiro O Som ao Redor, de Kleber Mendonça Filho, representa o País. Pela primeira vez a Moldávia, com All God's Children, e a Arábia Saudita, com O Sonho de Wadjda, concorrem à indicação.

