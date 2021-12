Confira teaser de Travessia, longa filmado em Salvador

Com direção de João Gabriel e elenco Chico Diaz, Camilla Camargo e Caio Castro, "Travessia" foi filmado em Salvador e será exibido no último dia do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Confira o teaser divulgado nesta segunda-feira, 19.

Travessia mostra a história de Roberto (Chico Diaz) é um homem solitário e infeliz, que tem uma relação conflituosa com Júlio, seu único filho. Após a morte de sua esposa, tentando se entender neste novo mundo, envolve-se em um incidente, que o obriga a repensar a sua vida, buscando a reconstrução de sua relação com seu filho.

Paralelamente, Júlio (Caio Castro) segue seus próprios planos de ir morar no exterior e, envolvido com o tráfico de drogas sintéticas, afasta-se, cada vez mais, de seu pai. Mas, o relacionamento com novas pessoas os levam por outros caminhos, para desfechos inesperados.

O longa chega aos cinemas em no primeiro semestre de 2016.

adblock ativo