Confira o primeiro trailer de "A Era do Gelo - O Big Bang"

O quinto episódio do filme 'A Era do Gelo', franquia que surgiu em 2002, ganhou o seu primeiro trailer. Na história, a busca incansável de Scrat por sua noz o leva para fora da Terra, onde ele acidentalmente desencadeia uma série de eventos cósmicos que transformam e ameaçam o planeta.

O vídeo, na verdade, é um resumo do curta Scrat-tástrofe Cósmica, lançado antes das sessões norte-americanas de Snoopy e Charlie Brown - Peanuts, O Filme.

Segundo as primeiras informações reveladas, após a última catástrofe causada por Scrat, o trio, Manny, Sid e Diego, começará uma jornada em busca de um lugar seguro, encontrando divertidas figuras no meio do caminho.

Veja o Trailer:

