Confira a lista de vencedores do Globo de Ouro 2018

Na noite deste domingo, 7, a temporada de premiações 2018 teve início com a realização da 75ª edição do Globo de Ouro, em Los Angeles. O evento premia os melhores no cinema e na televisão no último ano.

A cerimônia, como esperado, foi marcada por uma série de protestos, no tapete vermelho e dentro do hotel Beverly Hilton, onde ocorre, por conta dos recentes escândalos de abusos sexuais envolvendo nomes de Hollywood. Para chamar a atenção para o tema, atrizes chegaram à premiação vestidas de preto e acompanhadas de ativistas.

Em meio ao clima de protesto, porém, a cerimônia, apresentada pelo comediante Seth Meyers, seguiu com as entregas de prêmios. No cinema, A Forma da Água, de Guillermo Del Toro, liderava, com sete categorias, e foi bem. O cineasta mexicano venceu o prêmio de melhor direção e o filme levou ainda o troféu por sua trilha sonora.

O prêmio principal da noite, de melhor filme de drama, porém, ficou com Três Anúncios Para um Crime, que conta a história de uma mulher que busca justiça para o assassinato da sua filha. Por esse papel, inclusive, Frances McDormand ficou com o prêmio de melhor atriz em filme de drama. O melhor ator na categoria foi Gary Oldman, por O Destino de uma Nação.

Entre os filmes de comédia, destaque para o ator James Franco, que venceu por O Artista do Desastre, e para Saoirse Ronnan, que venceu por Lady Bird: É Hora de Voar - e pode ser nome forte para o Oscar. O filme, aliás, dirigido por Greta Gerwig, venceu ainda o prêmio de melhor filme de comédia ou musical.

A apresentadora e atriz Oprah Winfrey foi a grande homenageada da noite. Ela recebeu, das mãos de Reese Witherspoon, sua colega no vindouro filme Uma Dobra no Tempo, o prêmio honorário Cecil B. DeMille, entregue a pessoas bem sucedidas e que marcaram a indústria do entretenimento.

Nas categorias de TV, a minissérie Big Little Lies, que recentemente foi renovada para uma segunda temporada, teve o seu favoritismo confirmado e levou todos os prêmios que concorria: melhor série limitada, melhor atriz para Nicole Kidman, melhor atriz coadjuvante para Laura Dern e melhor ator coadjuvante para Alexander Skarsgard.

Já The Handmaid's Tale repetiu os resultados do Emmy 2017, vencendo como a melhor série de drama e melhor atriz de drama para Elisabeth Moss. Sterling K. Brown, de This Is Us, venceu como melhor ator.

Entre as comédias, o destaque foi The Marvelous Mrs. Maible, que venceu como melhor série na categoria e rendeu a Rachel Brosnahan o prêmio de melhor atriz de comédia. Depois de ter sido indicado em 2016, Aziz Ansari venceu o prêmio de melhor ator em comédia por Master of None, garantindo o único prêmio da Netflix.

Lista de vencedores do Globo de Ouro 2018:

| Cinema |

>> Melhor filme de drama

Três Anúncios Para um Crime

>> Melhor atriz em filme de drama

Frances McDormand, Três Anúncios Para um Crime

>> Melhor ator em filme de drama

Gary Oldman, O Destino de uma Nação

>> Melhor filme de comédia ou musical

Lady Bird: É Hora de Voar

>> Melhor atriz em filme de comédia ou musical

Saoirse Ronan, Lady Bird: É Hora de Voar

>> Melhor ator em filme de comédia ou musical

James Franco, O Artista do Desastre

>> Melhor atriz coadjuvante

Allison Janney, Eu, Tonya

>> Melhor ator coadjuvante

Sam Rockwell, Três Anúncios Para um Crime

>> Melhor diretor

Guillermo Del Toro, A Forma da Água

>> Melhor roteiro

Martin McDonagh, Três Anúncios Para um Crime

>> Melhor filme em língua estrangeira

Em Pedaços (Alemanha/França)

>> Melhor canção original

This Is Me, de Benj Pasek e Justin Paul para O Rei do Show

>> Melhor animação

Viva: A Vida é uma Festa

>> Melhor trilha sonora

Alexandre Desplat, A Forma da Água

| TV |

>> Melhor série de drama

The Handmaid's Tale

>> Melhor atriz em série de drama

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

>> Melhor ator em série de drama

Sterling K. Brown, This is Us

>> Melhor série de comédia ou musical

The Marvelous Mrs. Maisel

>> Melhor atriz em série de comédia ou musical

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

>> Melhor ator em série de comédia ou musical

Aziz Ansari, Master of None

>> Melhor minissérie ou telefilme

Big Little Lies

>> Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Nicole Kidman, Big Little Lies

>> Melhor ator em minissérie ou telefilme

Ewan McGregor, Fargo

>> Melhor atriz coadjuvante em série

Laura Dern, Big Little Lies

>> Melhor ator coadjuvante em série

Alexander Skarsgard, Big Little Lies

>> Prêmio Cecil B. Demille

Oprah Winfrey

