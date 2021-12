Compositor de "Titanic" morre em acidente de avião

O compositor de Hollywood James Horner, que fez a trilha sonora do filme ganhador do Oscar "Titanic" e seu tema de enorme sucesso, "My Heart Will Go On", morreu em um acidente de avião no sul da Califórnia na segunda-feira, informou a mídia dos Estados Unidos.

O avião de Horner caiu no a Floresta Nacional de Los Padres, ao norte de Los Angeles, provocando um incêndio que destruiu parte da mata, disseram autoridades locais.

Astros do cinema, como Russell Crowe e Kirstie Alley, renderam homenagem a Horner no Twitter, depois que as publicações especializadas The Hollywood Reporter e Variety informaram que ele havia morrido em seu avião particular.

O diretor Ron Howard escreveu: "Brilhante compositor James Horner, amigo e colaborador em 7 filmes, morreu tragicamente em um acidente de avião. Meu coração dói por seus entes queridos."

Horner, de 61 anos, ganhou dois Oscar por seu trabalho em "Titanic", um pela trilha e outro dividido com o letrista Will Jennings pela melhor canção original, "My Heart Will Go On", interpretada por Céline Dion.

Horner também compôs músicas para "Aliens, o Resgate", "Karatê Kid", "Coração Valente" e uma série de outros filmes de sucesso. Suas partituras para "Avatar", "Uma Mente Brilhante", "Casa de Areia e Névoa" foram indicadas ao Oscar.

