Como eu Era Antes de Você é previsível, mas encantador

A escola londrina de comédias românticas já rendeu belos exemplares como "Quatro Casamentos e Um Funeral", "Um Lugar Chamado Nothing Hill" e "Questão de Tempo". Pode-se adicionar aí o longa "Como Eu Era Antes de Você", que está nos cinemas e é baseado no best seller de Jojo Moyes.

A crise atinge a Inglaterra, e Louisa Clark (Emilia Clarke) é demitida de uma confeitaria. Ela, que contribui em grande parte da renda da família, decide aceitar o emprego como cuidadora do rico Will (Sam Claflin), um jovem que era cheio de saúde e se tornou depressivo após ser atropelado por uma moto e ficar tetraplégico.

Com o passar do tempo, começa a surgir um sentimento maior entre eles - taí a previsibilidade -, mas o percurso até o fim da jornada é tão cheio de energia e encantador, apesar do drama estar sempre presente, que o filme se torna mais uma comédia romântica do que um exemplar de drama.

A diretora Thea Sharrock, saída de seriados ingleses, estreia em longa metragem mostrando que sabe contar uma história, e se beneficia do roteiro, escrito pelo próprio autor do livro - o que beneficia a produção. A história beira um pouco um conto de fadas real, com personagens que cativam o público.

E, para além dos bons personagens, há um elenco. Após passar em branco como a protagonista de O Exterminador do Futuro - Gênesis, Emilia Clarke se regenera na telona, já que faz sucesso como a mãe dos dragões em Game of Thrones. Ela dá uma leveza ao filme, e consegue acertar o timing para comédia com uma personagem que se mantém na linha tênue entre ser maravilhosa e caricata.

Sam Claffin também faz um trabalho competente tendo que mexer apenas o rosto para se expressar. O ator, que está cotado para ser o próximo James Bond, se mostra um novo Hugh Grant para comédias românticas - já tendo se destacado também na boa comédia Simplesmente Acontece, com Lilly Collins.

O elenco de apoio também é um acerto. Os pais de Sam, vividos pelos veteranos Janet McTeer e Charles Dance, dão o toque mais dramático ao longa com muita competência. Já a família e o namorado de Louisa, interpretado por Matthew Lewis, dão comicidade ao longa.

"Como eu Era Antes de Você" é o filme que te faz sair sorrindo do cinema, por mais que as lágrimas insistam em cair.

