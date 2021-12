Comic Con tem filme de cineasta brasileiro na programação oficial

A Paradise City Comic Con, que ocorre entre os 12 a 14 de janeiro, na cidade de Miami, nos Estados Unidos, vai contar com uma produção brasileira em sua programação oficial. Bullies, do cineasta Daniel Bydlowski, é o filme que vai ser exibido no evento.

Bullies conta a história de Eugene, um garoto normal que sofre todos os dias bullying de um grupo de valentões. Em uma das fugas para evitar o sofrimento da violência, ele encontra um esconderijo. Porém, para continuar nesse lugar, ele precisa desistir de sua família.

O longa pretende mostrar para as crianças que - muitas vezes escondem o trauma - elas não estão sozinhas e podem contar com apoio de outros.

Daniel Bydlowski é comentarista e crítico de cinema de A TARDE. Ele trabalhou ao lado de nomes da indústria cinematográfica como Mark Jonathan Harris e Marsha Kinder, em projetos com temas sociais.

