Comédia sobre juíza tem soluções criativas

O filme de Albert Dupontel é uma daquelas comédias que surpreendem o espectador levado pelo título em português. Uma Juíza Sem Juízo (9 Mois Ferme) indica uma trama de erros em que as excentricidades e loucuras se sucedem sem a menor preocupação com um sentido reto.



Pode ser isso também, mas o filme vai além, com marcação cerrada em torno da vida de uma magistrada workaholic solteira, chocada ao descobrir que está grávida de seis meses.



Estrelado por Sandrine Kiberlain e contando no elenco com o próprio Dupontel, o filme fez sucesso na França, levando mais de dois milhões de espectadores aos cinemas, e ganhou o Cesar de melhor atriz e roteiro.



Para se ter uma ideia sobre a esperteza e senso de oportunidade da produção, é bom prestar a atenção no noticiário de televisão exibido de forma recorrente no filme, em que aparece o ator Jean Dujardim como tradutor da linguagem de sinais.



Ilustres



Dujardim é um dos nomes mais populares do cinema, depois de ganhar o Oscar de melhor ator por O Artista. É um dos ilustres em participação especial no filme. Outro é o cineasta Terry Gilliam, do grupo Monte Python, como o louco comedor de gente.



E, como um dos prisioneiros, Gaspar Noé, que dirigiu Irreversível, o até hoje inclassificável filme conduzido do fim ao começo, que deixou muita gente de cabelo em pé e estômago embrulhado em suas sessões.



O jornal de televisão exibido enquanto se desenrola a trama de Uma Juíza Sem Juízo é uma espécie de âncora narrativa que tem a ver com a história da sisuda Ariane Feldier, prestes a receber uma promoção no trabalho.



Em retrospecto, ela retorna aos vídeos das câmeras de segurança da rua e dos arredores do tribunal para saber o que fez há seis meses, depois de se embebedar em uma festa de fim de ano do trabalho, para onde foi levada meio que a contragosto.



A ela, a princípio, está reservado o pior: parece que o pai do bebê, papel de Dupontel, é o famoso ladrão Bob Nolan, preso por suspeita de arrombar a casa de um velho, submetendo-o a violência explicita, mutilando a vítima e comendo seus olhos.



9 Mois Ferme é uma comédia em que grassa o sentido de liberdade em relação ao comportamento politicamente correto, em que se sucedem situações das mais absurdas. Relações interpessoais, no trabalho e no dia a dia, são mostradas de forma irreverente, inclusive com uma tentativa de aborto sui generis.



Uma Juíza Sem Juízo foge à regra do senso comum com soluções criativas. Uma delas é o plano-sequência de abertura que acompanha um balão até introduzir a personagem, afogada em processos, que vai enfrentar o dilema crucial.



Como se vê, um indicativo da possibilidade de existência de carinho e afeto em uma narrativa de tantas ações levianas e almas espinhosas.

adblock ativo