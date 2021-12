Comédia sobre a Bahia dos anos 70 estreia na próxima quinta

Com a proposta de retratar de uma forma bem humorada o estilo de vida dos baianos na década de 70, "A Finada Mãe da Madame" estreia nos cinemas de Salvador na próxima quinta-feira, 24. Com um elenco formado em sua maioria por baianos, o longa ainda conta com a participação especial da atriz global Ângela Vieira, que interpreta uma das personagens centrais da história (veja trailer do filme abaixo).

O filme, dirigido e roteirizado por Bernard Attal, é inspirado na peça do dramaturgo francês Georges Feydeau, contextualizada na França dos anos 1900. Ele conta a história de um jovem bancário (Rafael Medrado), cuja vida matrimonial e profissional é transtornada após o falecimento da sua sogra (Ângela Vieira). Apesar do tom leve, a produção também faz uma crítica à classe média baiana da época.

Mesmo se tratando de um período histórico recente, Bernard explica que não foi tão fácil reconstituir a cenografia da cidade. "Muitos lugares foram descaracterizados. É uma pena, já que essa época foi de muita riqueza cultural para a Bahia. Mesmo assim, conseguimos identificar ruas e prédios interessantes e uma casa com o perfil que buscávamos, no Barbalho, e a transformamos em um verdadeiro estúdio de gravação", conta o diretor, por meio de nota da assessoria.

A experiente atriz Ângela Vieira, que atualmente vive as personagens Lígia, na novela Pega Pega, e Gisela, na reprise de Senhora do Destino, ambas produções da TV Globo, revela que está ansiosa pelo lançamento do longa. "O filme é divertido, e conta com excelentes profissionais sob a direção precisa de Bernard Attal. Foi um prazer estar com essa turma!", afirma.

Serviço

O quê: Comédia que retrata a Salvador dos anos 1970 estreia nos cinemas em agosto.

Quando: 24 de agosto

Onde: Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, UCI Oriente Shopping da Bahia e no Circuito Sala de Arte.

Confira o trailer do filme:

Da Redação

