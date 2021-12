Comédia romântica Uma Segunda Chance Para Amar lidera bilheteria no Brasil

A comédia romântica Uma Segunda Chance Para Amar liderou a bilheteria no Brasil neste último fim de semana. Com Emilia Clarke no elenco, o longa levou quase 150 mil pessoas aos cinemas, arrecadando R$ 2,4 milhões entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro.

Em segundo lugar vem Malévola - Dona do Mal, que já veio liderando as semanas anteriores. A produção fez R$ 83 milhões ao redor do país.

Em terceiro e quarto lugar, estão respectivamente o nacional Os Parças 2, com R$ 2,1 milhões, e Mais que Vencedores, que fez R$ 1,5 milhão na sua segunda semana em cartaz.

Por fim, está o também nacional Carcereiros - o Filme, com Rodrigo Lombardi, totalizando R$ 1,1 milhão. Clique aqui e confira a programação completa de todos os cinemas em Salvador.

