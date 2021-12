Comédia nacional "Os Parças" tem terceira maior bilheteria do Brasil

A comédia nacional "Os Parças", dirigida por Halder Gomes, conseguiu a terceira maior bilheteria do Brasil em sua semana de estreia, arrecadando mais de R$ 3 milhões.

O longa, estrelado por Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Tirullipa, além do paulista Bruno de Luca, conseguiu despertar o interesse do público em meio a grandes estreias, como Liga da Justiça, Assassinato no Expresso Oriente e Jogos Mortais.

“Os Parças” conta a história de Toinho (Tom Cavalcante), Ray Van (Whindersson Nunes), Pilôra (Tirullipa) e Romeu (Bruno de Luca) que, chantageados pelo vigarista Mário, são obrigados a organizar a festa de casamento da filha do maior contrabandista da Rua 25 de Março, sem nenhum dinheiro.

Ao misturar nomes da comédia nacional, mas de diferentes gerações, o diretor Halder Gomes conseguiu uma obra que levou mais de 200 mil espectadores aos cinemas do Brasil.

