Comédia carioca domina premiação do festival Cine PE

A festiva noite de encerramento do 17º Cine PE adentrou as primeiras horas de sexta-feira, 3, com alegrias concentradas praticamente num só vencedor. A comédia carioca Vendo ou Alugo, da diretora Betse de Paula, arrebatou nada menos do que 12 troféus, deixando atônita a maior parte dos realizadores e cineastas presentes ao evento.

O filme fala de uma família burguesa decadente, tendo Marieta Severo e Marcos Palmeira nos papéis centrais. Sem nada de realmente original, saiu consagrado do festival.

Ficou a sensação de que bons filmes, como o documentário Mazzaropi, de Celso Sabadin, e especialmente o registro impressionista Rio Doce-CDU, de Adelina Pontual, não contaram com a atenção que mereciam por parte do júri.

