Comédia, biografia e amor movimentam novos filmes nacionais

Uma comédia com integrantes do grupo Porta dos Fundos, que é sucesso na internet, mais uma cinebiografia do cantor e compositor Renato Russo estão entre os próximos lançamentos nacionais, que devem movimentar o circuito de cinema.

Uma nova leva de fitas brasileiras, incluindo o novo filme de Bruno Barreto, Flores Raras, lançado no Festival de Berlim, no mês passado, foi apresentada durante o 4º Encontro do Cinema Nacional, que movimentou Florianópolis até o último domingo.

Debates sobre o mercado para o cinema brasileiro, além da exibição de projetos, trailers e entrevistas com atores e cineastas, deram uma boa mostra do que vem por aí.



Assalto - Já no próximo dia 22 estreia a comédia Vai Que Dá Certo, do cineasta Maurício Farias (o mesmo de Verônica e O Coronel e o Lobisomem), que tem no elenco Fábio Porchat e Gregório Duvivier (ambos do grupo Porta dos Fundos), além de Lúcio Mauro Filho, Danton Mello, Natalia Lage e Bruno Mazzeo.

A trama trata de um grupo de amigos, gente de classe média, que resolve praticar um assalto forjado para mudar suas vidas fracassadas.

O diretor do longa, Maurício Farias, contou que imaginou o projeto desde 1999, mas somente deu forma definitiva no ano passado.

"Quase não improvisamos, já que os diálogos estavam muito precisos, mas trabalhamos bastante para achar o tom de cada personagem e tudo funcionou como um trabalho de grupo", afirmou o ator e comediante Lúcio Mauro Filho.

A expectativa dos produtores é grande em relação ao filme, contando com o sucesso de A Porta dos Fundos, cujo canal no YouTube já soma 140 milhões de acessos em apenas sete meses de existência. Ontem foi ao ar o 73º episódio do grupo, batizado de Log Out.

Russo - Já os fãs (novos e antigos) do cantor e compositor Renato Russo vão ter de esperar até maio para conferir Somos Tão Jovens, fita de Antonio Carlos da Fontoura (de Gatão de Meia Idade) que narra os turbulentos dias do ídolo antes da criação do grupo Legião Urbana.

Thiago Mendonça vive Renato Russo com impressionante revisão, inclusive cantando e tocando em cena. Fontoura chegou a revelar: "Nunca o chamava de Thiago, mas de Renato".

O ator se emocionou com a comparação feita pelo diretor e diz que o tempo todo o que guiava seu trabalho era se perguntar: "Será que o Renato (Russo) aprovaria isto?".

O filme traz ainda os amigos de Renato, gente que ficaria famosa com as bandas Capital Inicial, Plebe Rude, Paralamas do Sucesso.

É um longa-metragem que fala desta geração de jovens de Brasília, com boa reconstituição de época e desempenhos bem convincentes.

Homoerótico - Outra aguardada estreia apresentada durante o festival foi o drama Flores Raras, de Bruno Barreto, que traz Glória Pires como a arquiteta Lota Soares, amante da poeta americana Elizabeth Bishop, vivida no filme pela atriz australiana Miranda Otto (de O Senhor dos Anéis).

A fita, que entra em cartaz também em maio, vem de uma boa acolhida no Festival de Berlim e trata com sobriedade do histórico caso real, que movimentou a alta sociedade carioca entre os anos 1950/1960.

"É um papel diferente, com alguma dificuldade do idioma (o filme é falado em inglês), mas que eu tratei com o mesmo empenho que dedico ao meu trabalho", definiu Glória Pires, que se diz ansiosa pela estreia do filme no Brasil.

Outros participantes - Também participaram do evento, entre outros nomes, os atores Leandra Leal e Bruno Gagliasso, que estrelam a comédia romântica Mato sem Cachorro, prevista para estrear em julho, além do ator e diretor Hugo Carvana, que falou sobre o seu filme Casa da Mãe Joana 2, que chega às telas em agosto.

