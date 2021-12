Começam nesta quinta-feira, 11, as vendas antecipadas de ingressos para as sessões de pré-estreia do filme "Piratas do Caribe - A Vingança de Salazar". O filme será exibido nas salas de cinema dos shoppings Barra, Paralela e Shopping da Bahia, em Salvador. Os fãs da franquia poderão conferir a produção na madrugada da próxima quarta-feira, 24, para a quinta-feira, 25.

Os bilhetes podem já estão disponíveis no site da rede de cinemas UCI Orient, nos caixas de autoatendimento e nos balcões de atendimento. Além da pré-estreia, as sessões para a semana de estreia do filme também já estão disponíveis.

Sinopse

Estrelado por Johnny Depp, o filme mostra Capitão Jack Sparrow precisando escapar da ira de um antigo inimigo, o Capitão Salazar. Assim, para aplacar os piratas fantasmas assassinos que estão em seu percalço, Jack sairá em busca do Tridente de Poseidon, um artefato que poderá lhe dar o poder de controlar o mar.

Da Redação Começam vendas para pré-estreia do novo Piratas do Caribe

adblock ativo